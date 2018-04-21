Владимир Путин поручил разработать программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий

Подготовлен перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН, прошедших 8 февраля 2018 года.

В частности, Правительству РФ поручено до 1 ноября 2018 года разработать совместно с президиумом Совета при Президенте РФ по науке и образованию и утвердить программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в РФ, предусмотрев ее ресурсное обеспечение.

Как заявил Владимир Путин на совещании, в России накоплен интеллектуальный и научный потенциал, который позволяет организовать масштабные геномные исследования.

По словам В. Путина, нужно в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров.

«И в генетике, и в других областях надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии. На этой базе мы сможем создавать новые лекарства и методы лечения тяжелых заболеваний, новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам», – заявил Владимир Путин.

«Фармацевтический вестник»