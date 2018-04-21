Allergan не будет приобретать Shire

Ирландская фармацевтическая компания Allergan не намерена выступать с предложением о приобретении британской Shire, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

Днем ранее японская Takeda Pharmaceutical предложила купить Shire за 60 млрд долл., но получила отказ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Allergan и Shire находятся на ранней стадии переговоров и в Allergan эту информацию подтвердили.

Сейчас в компании заявляют, что реального предложения не будет.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»