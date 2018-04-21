Законопроект о продаже лекарств в торговой рознице повлиял на решение «Казанских аптек» перейти под контроль АС «Апрель»

Одной из причин перехода «Казанских аптек» под контроль АС «Апрель» стало возможное принятие закона, легализующего продажу лекарств в супермаркетах. Об этом «ФВ» рассказал генеральный директор казанской сети Владимир Рубцов.

«Даже крупнейшие сети не смогут конкурировать с продуктовыми гигантами», – убежден он.

Не менее важная причина : возрастающая конкуренция и уменьшение доходности бизнеса. По мнению г-на Рубцова, в ближайшие пять лет на рынке останется не более сотни крупных игроков, которые и будут его контролировать.

Как отметил управляющий партнер «Проектирование систем управления» Павел Лисовский, казанская сеть показывала хорошую динамику роста в прошлом, но несколько лет назад, по сути, изменила свою стратегию.

Модель бизнеса, ориентированная на внешние источники дохода при большом количестве заключенных контрактов делает аптечную сеть негибкой и зависимой от внешних факторов, считает собеседник «ФВ». А гибкость для средних локальных сетей – одно из ключевых конкурентных отличий.

Кроме того, наемный менеджмент уже давно находился на одних и тех же должностях в сети, что также обычно ведет к потере динамики роста и усталости руководства.

Резкое усиление конкуренции вследствие быстрого входа на рынок «Фармленда», «Виты», «Фармимпекса», по сути, не оставило шансов модели бизнеса, которой придерживались «Казанские аптеки», считает эксперт. Да и для собственников аптечный бизнес был всегда побочным.

По мнению г-на Лисовского, произошедшая сделка уже не первый и точно не последний случай продажи крупной локальной сети, входящей в аптечную ассоциацию.

Владелец АС «Апрель» Вадим Анисимов в беседе с «ФВ» сообщил, что большинство «Казанских аптек» будет переведено в формат дискаунтера «Аптечный склад».

«Выбор именно этой сети обусловлен, прежде всего, тем потенциалом, который при достаточном уровне понимания конкурентной ситуации возможно реализовать в управляемый срок, – рассказал он. – Мы покупаем только хорошие активы, беспроблемные сети. При нашей покупке дистрибьюторы ничего не теряют, а даже наоборот, бывшие собственники успешно расплачиваются по своим долгам». В сегодняшнем раскаленном рынке важно сохранить все звенья товаропроводящей цепочки производитель – дистрибьютор – сеть, добавил глава сети.

«Для получения лучших условий у партнеров нам необходимо в большем количестве регионов стать ключевыми игроками, – заключил г-н Анисимов. – Сегодня все наши базовые конкурентные решения позволяют нам системно улучшать экономику сети, динамично наращивая выручку. К концу года мы должны быть лидерами в республике Татарстан и, возможно, одними из лидеров в России».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»