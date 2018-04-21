Суд оставил в силе приговор учредителям аптечной компании за поставки лекарств в ЛПУ без лицензии

Астраханский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный учредителям аптечного предприятия ООО «Биофарм» супругам Станиславу и Елене Костиным. В ноябре 2017 года Кировский районный суд Астрахани признал их виновными в незаконном предпринимательстве в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ), оштрафовав каждого на 400 тыс. руб.

По версии гособвинения, доход «Биофарм» от поставки лекарственных средств лечебным учреждениям Астрахани без лицензии на оптовую деятельность превысил 200 млн руб. Супругов просили признать «организованной преступной группой» и отправить в колонию-поселение для отбывания наказания. В процессе рассмотрения уголовного дела в суде от обвинений в организации группы чете удалось отбиться, была снижена и сумма «преступного» дохода – до 180 млн руб. Однако приговор не устроил ни прокуратуру, ни подсудимых.

В апелляционной жалобе гособвинитель просила «вернуть» квалифицирующий признак «совершенное организованной группой», увеличить штраф до 450 тыс. руб. и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Защитник-адвокат Костиных настаивал на полной отмене обвинительного приговора, подчеркивая, что предприниматели не имели прямого умысла, направленного на получение дохода заведомо незаконным путем. Астраханской областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

«ООО «Биофарм» осуществляло поставку лекарственных средств в медицинские учреждения, что подразумевает перемещение товара из одной точки в другую и подлежит обязательному отдельному лицензированию, – говорится в определении суда. – Организация же имела разрешение только на осуществление фармдеятельности в пределах аптечных пунктов, указанных в лицензии».

Апелляционное постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в суде кассационной инстанции. Скорее всего, Костины воспользуются этим правом.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»