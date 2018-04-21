Реестр взаимозаменяемых препаратов может появиться в 2019 году

Минздрав завершил работу над законопроектом о внесении изменений в закон «Об обращении лекарственных средств», предусматривающим, в частности, создание реестра взаимозаменяемых препаратов. Он может вступить в силу 1 января 2019 года.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 14 мая, кроме того, его должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Законопроект поступил в ФАС России и находится на рассмотрении», – прокомментировала Vademecum пресс-служба антимонопольного ведомства.

Собственно, сама ФАС и стала инициатором создания реестра – в декабре 2016 года антимонопольная служба подготовила свои предложения и направила их в Минздрав, который начал работу над законопроектом.

Все это стало результатом спора между компаниями «Биокад» и Teva о взаимозаменяемости их препаратов глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза. ФАС тогда приняла сторону «Биокада» и потребовала от своих территориальных органов контролировать исполнение разъяснений службы о взаимозаменяемости лекарств на госторгах. Однако Teva подала иск в Верховный суд, который ограничил возможность ФАС принимать такие решения по лекарственным препаратам.

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