Чистая прибыль «Протека» в 2017 году упала на 4%

Чистая прибыль по МСФО группы «Протек» в прошлом году снизилась на 3,8% по сравнению с 2016 годом – до 5,9 млрд рублей. Сказалось падение прибыли в сегментах дистрибуции и производства.

Совокупная выручка группы выросла на 7% – до 258,5 млрд рублей, валовая прибыль – на 6,7%, до 31,4 млрд рублей.

Сильнее всего чистая прибыль упала в сегменте дистрибуции – на 41,3%, до 2,45 млрд рублей. При этом выручка здесь выросла – на 3,5%, до 218,5 млрд рублей. Но на 4,4% выросла себестоимость продаж – до 207,3 млрд рублей.

Также прибыль упала в сегменте производства – на 9,4%, до 2,06 млрд рублей, при росте выручки на 12,3%, до почти 12 млрд рублей.

В апреле 2017 года «Протек» купил липецкого производителя антибиотиков и онкопрепаратов – компанию «Рафарма». Предполагалось, что сумма сделки составит 661,5 млн рублей, но после инвентаризации активов ее скорректировали до 652,5 млн рублей. У «Рафармы» было много долгов, «Протеку» пришлось реструктурировать долг перед Внешэкономбанком на 6,7 млрд рублей. Из них 2,14 млрд рублей были уплачены сразу, еще 4,5 млрд рублей «Протек» будет выплачивать по векселям до марта 2024 года.

«Приобретение «Рафармы», конечно, сказалось на динамике чистой прибыли по сегменту производства, поскольку после покупки запускали производство фактически с нуля, что требует затрат. Для выхода на безубыточное производство нужно время», – рассказал Vademecum президент «Протека» Вадим Музяев.

«Рафарма» в 2017 году была убыточна. С момента сделки с «Протеком» и до конца года выручка предприятия составила 132,8 млн рублей, чистый убыток – 832,8 млн рублей.

Падение прибыли в этих двух сегментах компенсировали аптечные продажи. Выручка «Протека» в розничном сегменте за год выросла на 25%, до 50,2 млрд рублей, чистая прибыль – на 10,7%, до 1,36 млрд рублей.

В 2017 году входящая в «Протек» сеть «Ригла» купила коломенскую аптечную сеть «ДОМфарма». Предыдущему собственнику было выплачено 234,8 млн рублей.

В 2016 году прибыль «Протека» снизилась на 44% – до 6,1 млрд рублей. Тогда в компании падение объясняли изменением курсов валют и падением рентабельности из-за роста ценовой конкуренции в дистрибьюторском и розничном сегментах.

Бенефициар группы «Протек» – Вадим Якунин, которому напрямую принадлежит 24,42% акций, еще 59,03% – у подконтрольного ему ООО «Протек», у венгерского «Химического завода «Гедеон Рихтер» – 5%, оставшиеся 11,55% на 31 декабря 2017 года находились в свободном обращении на Московской бирже.

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