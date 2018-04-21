«Фармстандарт» поставит Минздраву леналидомид на 7 млрд рублей

Минздрав подвел итоги аукциона на поставку леналидомида на 5,3 млрд рублей, в котором победил «Фармстандарт». В 2018 году компания Виктора Харитонина выиграла четыре конкурса по леналидомиду на общую сумму 7 млрд рублей.

Во всех конкурсах заявка от «Фармстандарта» была единственной. В трех случаях контракты на поставку леналидомида с «Фармстандартом» уже заключены. Из них следует, что поставлять «Фармстандарт» будет, как и в прошлые годы, Ревлимид от Celgene.

Несмотря на то что патент Celgene действует до 2022 года, у этого препарата в России зарегистрировано уже несколько дженериков. Однако по российскому законодательству до истечения патента их нельзя продавать.

В 2016 году препарат под торговым наименованием Метибластан зарегистрировала аргентинская Laboratorio Tuteur, близкая к российским фармкомпаниям «Генфа» и «СИА Интернейшнл», которая попыталась оспорить патент Celgene, но лишь с частичным успехом. Компания собиралась участвовать в торгах по леналидомиду, но не вышла на аукцион.

Тогда же свой дженерик Леналидомид-натив зарегистрировала компания «Натива», которая подала на Celgene в суд с требованием выдать ей принудительный патент на препарат. Разбирательство по этому делу еще не завершено. «Натива» также пыталась участвовать со своим препаратом в госторгах, однако они в результате не состоялись.

В 2017 году дженерик (под названием Леналидомид) зарегистрировала компания «Фармасинтез». В марте 2018 года получила возможность выйти на этот рынок и компания «Р-Фарм», чья «дочка» «Технологии лекарств» зарегистрировала дженерик Леналидомид-ТЛ.

Активность конкурентов отразилась на достижениях «Фармстандарта» на рынке госзаказа леналидомида: если в 2016 году компании достались контракты на общую сумму 9,4 млрд рублей, то в 2017-м – на 5,5 млрд рублей.

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