Скворцова: Россия не готова отказаться от оригинальных импортных лекарств

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что Россия не готова полностью отказаться от оригинальных зарубежных лекарств и медизделий. Об этом она заявила после того, как осмотрела выставку российских производителей на симпозиуме детских хирургов.

«Выставка сегодня еще раз нам показывает, что Россия во многом становится самодостаточной, но пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране», – цитирует РИА «Новости» главу Минздрава.

Тема самодостаточности России в сфере лекарственного обеспечения начала массово обсуждаться после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций разработали законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Среди прочих мер он предусматривает «запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации.

На эту тему высказалась телеведущая и владелица авторской клиники Елена Малышева, которая считает, что меры, которые могут навредить россиянам, приниматься не будут. Свое мнение она объяснила тем, что в Госдуме «очень много хороших врачей», а голосовать за законы, идущие вразрез с интересами пациентов, для врача противоестественно.

Тем временем 14 апреля на Change.org появилась петиция против ограничения ввоза лекарств, которую за шесть дней подписали более 118 тысяч человек. Автор обращения Ирина Кваско ссылается на то, что у врача и пациента должен быть выбор.

В Госдуме решили отложить рассмотрение резонансного законопроекта до 15 мая, чтобы посоветоваться с профессиональным сообществом и собрать предложения.

Источник: РИА Новости

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