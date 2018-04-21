ФАС согласовала слияние Bayer с Monsanto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению немецким концерном Bayer американской Monsanto за $66 млрд.

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на совместном брифинге руководства ФАС и делегации Bayer.

Bayer планирует купить Monsanto летом 2018 года, образовав крупную компанию по производству гербицидов и генетически модифицированных семян. Для завершения сделки компаниям требуется выполнить условия регуляторов стран, в которых они работают.

Согласование с ФАС проходило непросто: регулятор выставил условие, по которому Bayer должна поделиться технологиями в области селекции семян и базами данных для цифрового земледелия с российскими компаниями. Концерн подал на ФАС в суд, однако позже замруководителя ФАС Сергей Пузыревский сообщил, что спор может быть урегулирован мирно.

Европейская комиссия также одобрила сделку с ограничениями: она поставила Bayer и Monsanto условие продать некоторые их подразделения во избежание монополизации рынков.

17 апреля 2018 года стало известно о том, что сингапурская инвестиционная компания Temasek купит 3,6% (около 31 млн) акций немецкой фармкомпании Bayer. Сумма сделки составит $3,7 млрд. Вырученные средства Bayer направит на покупку Monsanto.

Bayer – немецкая фармкомпания, занимается производством лекарственных и ветеринарных препаратов, сельскохозяйственных химикатов и биотехнологических продуктов. Выручка Bayer Group, согласно отчету компании, в 2017 году составила 35 млрд евро, а прибыль – 7,3 млрд евро.

Источник: Федеральная антимонопольная служба

vademec