Правительство обсуждает отмену льгот по НДС для лекарств и медизделий

В Правительстве РФ рассматривают идею об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для ряда товаров, включая лекарства и медицинские изделия. Взамен этого чиновники собираются ввести адресную материальную поддержку малоимущих.

По сведениям издания «Ведомости», льготную ставку НДС в 10% предлагается заменить на стандартные 18%.

По расчетам авторов этого предложения, в 2017 году льготная ставка, взимаемая с продуктов питания, товаров для детей, книг, учебников и лекарств, не донесла в бюджет 550 млрд рублей, из которых 100 млрд приходится на налог с продаж лекарств и медтоваров. К тому же в правительстве прогнозируют рост налоговых расходов бюджета в 2018 и 2019 годах почти на 600 млрд рублей.

Как пишут «Ведомости», первоначально идея сокращения льготной ставки НДС обсуждалась на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова еще осенью 2016 года, тогда предлагалось повышать ее на 2% ежегодно, пока она на достигнет стандартных 18%, а малоимущим выдавать пособие в размере 1 500 рублей. Сейчас, по сведениям издания, речь идет об отмене льготной ставки НДС на часть товаров, при этом остается возможность сохранения льгот на лекарства.

В октябре 2015 года правительство утвердило единый перечень медицинских изделий, за которые не нужно выплачивать НДС. В реестр освобожденных от налогов товаров были включены очковая оптика, средства для реабилитации инвалидов, диагностическое оборудование и другие медицинские товары.

Источник: Ведомости

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