Клинические рекомендации станут обязательными для исполнения

Правительство РФ одобрило поправки к закону №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», наделяющие клинические рекомендации статусом обязательных для исполнения. Обсуждение этой инициативы заняло больше двух лет.

Рассмотренный на заседании правительства 19 апреля законопроект далее поступит в Госдуму.

Первая редакция документа была опубликована Минздравом 18 марта 2016 года. Финальный вариант законопроекта характеризует клинические рекомендации как «документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медработника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения».

Если закон будет принят, понятие «клинические рекомендации» войдет в ст. 37 323-ФЗ, описывающую организацию оказания медицинской помощи, наряду со стандартами, положением и порядками оказания медпомощи.

Клинические рекомендации разрабатывают профессиональные некоммерческие организации по отдельным заболеваниям и состояниям (или группам таковых), утвержденным Минздравом. Одобряет рекомендации научный совет министерства.

Клинические рекомендации, согласно документу, должны будут учитываться при разработке стандартов медпомощи – основы деятельности органов исполнительной власти и руководителей медорганизаций при планировании объемов, финансируемых по программе госгарантий.

Требования к «техническому» применению клинических рекомендаций должны быть отражены в еще одной категории документа – протоколе лечения (протоколе ведения пациента). Этот документ разрабатывает сама клиника. Он предполагает требования к последовательности действий медицинского работника, схемам и применяемым методам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Строгое соблюдение клинических рекомендаций касается только участников системы ОМС, а платные медуслуги могут оказываться либо в соответствии с этими документами, либо в большем объеме, если этого хочет пациент.

В феврале 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что клинические рекомендации необходимы для системы управления качеством медпомощи: «По сути, каждая рекомендация – это стандартизованный алгоритм действий врача, который позволяет лечить больных индивидуально и избежать возможных ошибок. Критерии качества медицинской помощи, вошедшие в структуру клинических рекомендаций, утверждаются приказом Минздрава и являются обязательными. На их основе разрабатываются регламенты экспертизы качества медицинской помощи, проводимой экспертами медицинских страховых организаций и Росздравнадзора, – вся система должна работать по единым требованиям».

Тогда министр отмечала, что разработаны уже более 1,2 тысячи рекомендаций. Они собираются в специальный рубрикатор, запущенный Минздравом в прошлом году.

«Мы должны как можно быстрее ввести клинические рекомендации и клинические протоколы в систему здравоохранения. Но это должны быть не просто побочные продукты жизнедеятельности Министерства здравоохранения и медицинского сообщества Те, кто сталкивался с этим [разработкой рекомендаций. – Vademecum], понимают, что это серьезная научная работа, которая должна быть институализирована не самодеятельным образом, а в научных медорганизациях», – высказался начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев, выступая 20 апреля на конференции «Оргздрав».

Он утверждает, что сейчас даже работники Минздрава имеют разное представление о том, что такое клинические рекомендации и чем они отличаются от протоколов лечения. К тому же для создания такой системы потребуются значительные средства. «Сейчас в законопроекте прописано, что на это не потребуется денег. В нем написано, что в принципе вся эта система как-то сама собой установится, кто-то что-то будет для этого делать, и все получится», – заявил Нижегородцев, добавив, что некоторые клинические рекомендации уже устарели и остаются даже с лексической точки зрения на уровне 1990-х годов.

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