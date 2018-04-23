Пациентские организации: законопроект о контрсанкциях не должен создавать даже гипотетическую угрозу здоровью граждан

Общественные пациентские организации обратились с открытым письмом к Президенту РФ Владимиру Путину, председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко в связи с рассмотрением законопроекта № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», внесенного депутатами Госдумы.

Активистов беспокоит возможность запрета или ограничения ввоза на территорию РФ лекарств, произведенных в США и (или) иных иностранных государствах. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.

«Считаем, что реализация данного положения законопроекта поставит под угрозу жизнь сотен тысяч, а возможно, и миллионов граждан нашей страны. Судьба пациентов, страдающих тяжелыми, хроническими заболеваниями, зачастую полностью зависит от наличия жизненно важных лекарственных средств. Запрет ввоза и обращения оригинальных зарубежных лекарств даже при наличии их аналогов поставит под угрозу жизнь значительной части таких пациентов.

Необходимо учитывать, что на любое лекарственное средство у пациентов может развиться нежелательное явление (реакция) или проявиться неэффективность проводимой лекарственной терапии. В таком случае, в соответствии с действующим законодательством, пациенты должны быть обеспечены другим торговым наименованием данного лекарственного средства.

Однако введение запрета на ввоз оригинальных лекарственных средств сделает практически невозможной реализацию вышеуказанных норм. Данный запрет не даст возможности пациенту даже обеспечить себя за счет своих личных средств, т.к. далеко не все смогут себе позволить поездки за границу с целью покупки лекарств», – указано в письме.

Авторы письма уверены, что подобный запрет повлечет взрывообразное увеличение теневого рынка лекарственных препаратов, незаконно ввезенных на территорию нашей страны, а также вызовет рост недовольства со стороны российских пациентов.

«Мы считаем, что законопроект не должен нести в себе даже гипотетическую угрозу жизни и здоровью наших сограждан и нарушать их права на качественную и доступную медицинскую помощь», – подчеркивается в письме.

«Фармацевтический вестник»