Минздрав Ульяновской области отверг обвинения УФАС в неэффективности совместных закупок

В Ульяновской области продолжается противостояние территориального органа УФАС и регионального Минздрава. Напомним, в конце марта антимонопольщики выступили с заявлением о том, что значительная часть совместных торгов на протяжении последних 2–3 лет проходила без снижения цены. В то же время Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Ульяновского УФАС об аннулировании совместных торгов с целью закупки медицинских изделий для лечебных учреждений региона.

На совещании о работе региональной системы здравоохранения, которое на днях прошло в Ульяновске, министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашид Абдулов сообщил, что эту закупку ЛПУ области проведут самостоятельно. При этом он подчеркнул, что в рамках совместных торгов медицинскими учреждениями субъекта приобретается не более 20% медизделий.

«Отмечу, что благодаря совместным торгам небольшие районные больницы с соответствующими финансовыми возможностями в состоянии закупать дорогостоящие препараты, – заявил Рашид Абдулов. – Когда они объявляют закупочные процедуры самостоятельно, то просто не получают заявок от поставщиков. Прозвучавшие заявления в адрес министерства о том, что цены в контрактах, заключенных на совместных торгах, выше, – безосновательны. Очевидно, что сравнение цен на медикаменты проводится без учета эквивалентности лекарственной формы, фасовки, терапевтических характеристик и дефектуры. По итогам 2017 года падение цены при проведении совместных аукционов для больниц составило в среднем 7%, что является объективным показателем эффективности проведения таких мероприятий и обеспечения конкуренции».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»