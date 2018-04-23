Ключевые игроки фармрынка вошли в первую сотню рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России»

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. В ТОР-100 вошли шесть бизнесменов, имеющих активы в фармацевтической и медицинской отраслях. Среди них: Алексей Репик,Виктор Харитонин, Вадим Якунин, Сергей Галицкий, Владимир Евтушенков и Роман Авдеев.

№ п/п № в рейтинге 2018 Изменение позиции за год ФИО Должность Состояние в 2017, $ млн Состояние 2018, $ млн Изменение за год, $ млн 1 28 -10 Сергей Галицкий* Генеральный директор ОАО «Магнит» 6800 4000 -2800 2 47 +69 Алексей Репик Председатель совета директоров АО «Р-Фарм» 900 2100 +1200 3 49 +19 Владимир Евтушенков Председатель совета директоров АФК «Система» 3500 2000 -1500 4 56 +10 Роман Авдеев Президент управляющей компании «МКБ Капитал» 1300 1700 +400 5 74 +7 Виктор Харитонин Председатель совета директоров «Фармстандарта» 1200 1400 +200 6 90 -7 Вадим Якунин Председатель совета директоров ПАО «Протек» 1200 1200 0

* В феврале 2018 г. основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% остающихся у него акций компании.

«Фармацевтический вестник»