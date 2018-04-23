Ключевые игроки фармрынка вошли в первую сотню рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России»

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. В ТОР-100 вошли шесть бизнесменов, имеющих активы в фармацевтической и медицинской отраслях. Среди них: Алексей Репик,Виктор Харитонин, Вадим Якунин, Сергей Галицкий, Владимир Евтушенков и Роман Авдеев.
|№ п/п
|№ в рейтинге 2018
|Изменение позиции за год
|ФИО
|Должность
|Состояние в 2017, $ млн
|Состояние 2018, $ млн
|Изменение за год, $ млн
|1
|28
|-10
|Сергей Галицкий*
|Генеральный директор ОАО «Магнит»
|6800
|4000
|-2800
|2
|47
|+69
|Алексей Репик
|Председатель совета директоров АО «Р-Фарм»
|900
|2100
|+1200
|3
|49
|+19
|Владимир Евтушенков
|Председатель совета директоров АФК «Система»
|3500
|2000
|-1500
|4
|56
|+10
|Роман Авдеев
|Президент управляющей компании «МКБ Капитал»
|1300
|1700
|+400
|5
|74
|+7
|Виктор Харитонин
|Председатель совета директоров «Фармстандарта»
|1200
|1400
|+200
|6
|90
|-7
|Вадим Якунин
|Председатель совета директоров ПАО «Протек»
|1200
|1200
|0
* В феврале 2018 г. основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% остающихся у него акций компании.