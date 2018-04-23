АО «Спарго Технологии» автоматизирует систему интернет-заказов в аптеках

АО «Спарго Технологии» разработала новую версию программы «F3TAIL», которая позволяет аптекам интегрировать систему интернет-заказов на сайте с модулем товарного учета.

Решение открывает новые возможности для планирования и резервирования товаров, значительно сокращает время обработки заказа и уменьшает количество ошибок, связанных с «человеческим фактором». Интеграцию можно оперативно настроить самостоятельно. Дополнительные затраты и обучение не потребуются.

«Более 770 000 пользователей искали словосочетание «интернет-аптека». Если к этому числу добавить запросы по конкретным видам товаров, то количество запросов приблизится к 1 млн. Спрос на заказы в интернете вполне можно конвертировать в реальных покупателей. Эффективным решением для тех, у кого уже есть или планируется к запуску система интернет-заказов, станет ее интеграция с программой «F3TAIL», – комментирует ситуацию Борис Скребнев, коммерческий директор АО «Спарго Технологии».

«Популярность онлайн-покупок стабильно растет, и мы не могли оставить без внимания данный факт. Большинство покупателей отдает предпочтение интернет-заказам банально из-за отсутствия желания стоять в очереди, есть те, кто хочет минимизировать время пребывания в аптеке в период эпидемий, а некоторым просто так удобнее выбирать товар. Если сервис востребован у клиентов, то мы его обязательно запускаем в работу. Создание системы заказов через интернет позволило нам охватить новую аудиторию, а ее интеграция с программным обеспечением F3TAIL помогла решить технические вопросы. На сегодняшний момент мы автоматизировали весь процесс – от закупок до доставки по точкам», – комментирует решение Ирина Никифорова, генеральный директор ООО «Аптека на Лунной».

«Выход в интернет-пространство мы начали с разработки интернет-магазина. Онлайн-торговля аптечными товарами имеет такие же ограничения, как и в обычной офлайн-аптеке. Поэтому возникла потребность интеграции системы заказов на нашем портале с системой товарного учета. Мы выбрали программное обеспечение «F3TAIL». За счет интеграции была автоматизирована работа интернет-портала: оформление заказов, планирование закупок, печать документов и чеков. Такой сервис оправдывает себя не только с экономической точки зрения (дополнительные клиенты увеличивают продажи), но и позволяет повысить лояльность покупателей (чем больше полезных опций, тем выше вероятность, что клиент вернется снова)», – говорит Лев Насимов, генеральный директор ООО «Источник здоровья».

Примечание. Интернет-аптека – это система заказов товара через интернет. Порядок реализации товаров должен осуществляться в соответствии с законодательством РФ. В настоящее время товар можно зарезервировать и получить только в аптеке или специализированной точке продаж, так как дистанционная торговля лекарствами запрещена.

Источник публикации: АО «Спарго Технологии»

«Фармацевтический вестник»