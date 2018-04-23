Takeda выступила с улучшенным предложением по приобретению Shire

Японская фармацевтическая компания Takeda выступила с улучшенным предложением по приобретению британской Shire, сообщает FirstWord Pharma. Улучшенное предложение составляет 47 фунтов стерлингов (65,90 долл.) за акцию, из которых 45% – 21 фунт (29,34 долл.) планируется выплатить наличными, остальные 26 фунтов (36,46 долл.) – новыми акциями Takeda. По мнению руководства Takeda, такое предложение должно удовлетворить акционеров британской компании.

Новое предложение последовало после того, как Shire отказалась от предложения приобрести компанию по цене 46,50 фунтов (65,18 долл.) за акцию, из которых наличная часть составляла 38%. Ранее Shire отказалась еще от двух попыток Takeda. Первое предложение от 29 марта равнялось 44 фунтам (61,70 долл.) за акцию.

В улучшенном предложении Takeda оценивает британскую компанию примерно в 60,3 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»