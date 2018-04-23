Fresenius Kabi аннулировала сделку по приобретению Akorn

Немецкая фармацевтическая компания Fresenius Kabi объявила о решении аннулировать запланированное приобретение американской Akorn за 4,3 млрд долл., мотивировав это тем, что американская компания не выполнила ряд условий, необходимых для завершения сделки, сообщает FirstWord Pharma. В частности, говорится в заявлении Fresenius Kabi, были выявлены значительные нарушения в выполнении требования FDA в области целостности данных относительно деятельности Akorn.

В начале года Fresenius Kabi уже предупреждала, что сделка может оказаться под угрозой. Компания предприняла независимое расследование в отношении возможных нарушений целостности информации в сфере разработки продукции в Akorn.

Как заявили во Fresenius, компания предлагала Akorn отложить решение о прекращении сделки и дать американской компании дополнительную возможность завершить собственное расследование и предоставить его результаты, но Akorn отказалась.

В американской компании заявили, что категорически не согласны с обвинениями со стороны Fresenius, и что она намерена принять меры по защите своих прав и обязать немецкую компанию выполнять условия соглашения о приобретении.

Кроме того, говорится в заявлении Akorn, проводимое Fresenius расследование не является условием для завершения сделки.

Соглашение о приобретении от апреля 2017 г. подразумевает выплату комиссии при его расторжении в размере 129 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»