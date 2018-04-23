Дмитрий Целоусов: отсутствие конкуренции за рабочие места снижает мотивацию фармацевтов на профессиональное развитие

На фоне дефицита фармработников конкуренция за лучшие кадры между аптеками отсутствует. Такое мнение высказал исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член совета Союза «Национальной фармацевтической палаты» Дмитрий Целоусов на втором съезде «НФП».
«Если у специалиста есть диплом, его возьмут на работу в любую аптеку. И нет необходимости соответствовать никаким дополнительным критериям, повышать образование, проявлять инициативность, личную ответственность и т.д., — сказал Дмитрий Целоусов. — Конкуренция в отрасли перестала быть соревнованием сервиса. Нет борьбы за лучшие кадры и качественное оказание лекарственной помощи. Во главу угла поставлено маркетинговое соглашение, позволяющее организации получить бюджет».
По мнению спикера, конкуренция на аптечном рынке превратилась в конкуренцию производителей: кто больше даст денег за реализацию того или иного товара.
Как отметил Дмитрий Целоусов, НФП планирует обратиться с предложением к Минздраву законодательно предусмотреть ответственность производителей за нарушение статьи 74 Федерального закона 323, т.е. за воздействие фармкомпаний на аптеки и фармацевтических работников.
*На фото Дмитрий Целоусов
Елена Григорьева
Фото Игоря Чунусова
«Фармперсонал»