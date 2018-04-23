Новосибирский биотехнопарк оспаривает нецелевое использование субсидии в 20 млн рублей

Минэкономразвития Новосибирской области направило в Биотехнопарк (БТП) уведомление с требованием вернуть в областной бюджет 20,8 млн руб., полученных с нарушением условий предоставления субсидии. Такое решение последовало за проверкой предприятия Контрольно-счетной палатой региона.

«Никто не сомневается, что деньги были направлены на развитие биотехнопарка, но по формальным критериям аудиторы считают, что средства были израсходованы неправильно. Гендиректор Владимир Кожевников при этом твердо уверен в том, что корректно использовал субсидию, поэтому он подал судебный иск к КСП», – рассказал «ФВ» председатель совета директоров ОАО «УК «Биотехнопарк Кольцово» Андрей Бекарев.

По данным аудиторов, бюджетные инвестиции направлялись не только на оплату строительно-монтажных работ, поставку товарно-материальных ценностей и создание объектов инфраструктуры, но и на оплату аренды земельных участков, функционирование управляющей компании, в том числе оплату налогов, заработной платы и общехозяйственные нужды.

«Длительное время не было бюджетного финансирования на зарплату и на налоги в силу разных причин. Руководитель был вынужден решать этот вопрос через кредитование. При этом банковский заем был предоставлен исключительно на эти цели. Часть субсидии пошла на погашение кредита», – приводит пример Андрей Бекарев.

Если БТП придется возвращать субсидию в бюджет, средства на эти цели должна будет выделить областная администрация как основной владелец предприятия.

«Если посмотреть на ситуацию со стороны, то она выглядит странно: область подала иск к своему собственному предприятию по взысканию денег, которые область и должна дать», – отмечает председатель совета директоров БТП.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»