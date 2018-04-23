В Великобритании увеличилось число аптек, где проводят скрининг фибрилляции предсердий

Изначально в проект Capture AF вошли 10 аптек Хиллингтона, а также команда специалистов по лечению аритмии из центра Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust. За шесть месяцев 2016 года в аптеках удалось провести скрининг 600 пациентов.

После получения финансирования в размере £100 тыс. команде удалось расширить проект, в настоящее время он включает 25 аптек. Дополнительные консультации проводят специалисты сервиса NMS, оказывающие поддержку пациентам с долгосрочными состояниями, которым назначены новые препараты, с целью повышения уровня приверженности терапии.

Каждая аптека, участвующая в проекте, будет проводить тестирование 100 пациентов в год, сообщили организаторы проекта. Планируется, что расширение проекта позволит «заполнить существующие пробелы» в оказываемом сервисе.

Целью Capture AF было привлечение 30 аптек, однако организаторы сказали, что существуют «веские причины», по которым показатель не был достигнут. Чтобы предоставлять услугу, аптеки должны быть оснащены Wi-Fi для проведения электрокардиографии, иметь доступ к веб-сервису PharmOutcomes, адресу NHS.net, а также приемный кабинет для врача, отметили они.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»