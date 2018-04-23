Путин планирует повысить расходы на здравоохранение на 20%

Президент РФ Владимир Путин вскоре представит новый шестилетний план, согласно которому на треть вырастут бюджетные вложения в инфраструктуру и по 20% — на образование и здравоохранение. Общая сумма расходов оценивается в 10 трлн рублей, которые предполагается получить за счет сокращения военных расходов и, возможно, повышения налогов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новый шестилетний план будет оформлен в указ, который должен быть подписан после инаугурации 7 мая. В нем Путин конкретизирует подходы к повышению качества жизни, о котором он говорил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Полная стоимость президентского плана, а также источники финансирования при первоначальном его представлении озвучены не будут, но обсуждаемый уровень расходов станет крупнейшим со времен президентской кампании в 2012 году, говорят источники Bloomberg.

Часть возрастающих расходов планируется компенсировать за счет других сфер — планируется постепенное сокращение расходов на оборону. Также будут привлекаться дополнительные доходы, возможно, за счет повышения налогов. Рассматривается, например, введение нового 4%-ного налога с продаж.

Финансирование плана может начаться уже в этом году, но наибольшие расходы придутся на период после 2020 года.

Путин ищет способы в условиях санкций со стороны США и Европы вернуть страну к экономическому росту после самой долгой рецессии за его 18-летнее правление, полагают источники Bloomberg.

На своей пресс-конференции Путин говорил, что расходы на здравоохранение в 2018 году должны составить 4,1% от ВВП против 3,8% в 2016 году.

Источник: Bloomberg

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