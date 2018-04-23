Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о клинрекомендациях

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта поправок к ФЗ-323 «Об охране здоровья». Документ утверждает клинические рекомендации в новом статусе — они станут обязательными для исполнения.

Курировать рассмотрение докумета в Госдуме будет замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Распоряжение 711-р от 21 апреля 2018 года опубликовано на сайте правительства, однако 23 апреля в базе Государственной думы проект закона о клинических рекомендациях еще не был зарегистрирован.

По проекту, подготовка которого заняла два года, понятие «клинические рекомендации» войдет в ст. 37 323-ФЗ, описывающую организацию оказания медицинской помощи, наряду со стандартами, положением и порядками оказания медпомощи.

Минздрав предлагается наделить полномочиями по утверждению перечня заболеваний или состояний, лечение которых должно быть описано в клинических рекомендациях. Также ведомство будет утверждать сам порядок разработки клинических рекомендаций, типовые формы и требования к их структуре. Разрабатывать клинические рекомендации будут профессиональные НКО, а одобрять или отклонять их – научный совет министерства.

«По сути, каждая рекомендация – это стандартизованный алгоритм действий врача, который позволяет лечить больных индивидуально и избежать возможных ошибок. Критерии качества медицинской помощи, вошедшие в структуру клинических рекомендаций, утверждаются приказом Минздрава и являются обязательными. На их основе разрабатываются регламенты экспертизы качества медицинской помощи, проводимой экспертами медицинских страховых организаций и Росздравнадзора. Вся система должна работать по единым требованиям», – разъясняла причину появления клинических рекомендация Вероника Скворцова в феврале 2018 года.

Источник: Правительство РФ

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