«Мега Фарм» планирует работать в формате дрогери

Сеть «Мега Фарм» прорабатывает возможность открытия дрогери – это магазины «у дома» с непродовольственными товарами, в том числе лекарствами. Такой формат розничной торговли популярен в Европе. О намерении открывать дрогери объявили и другие крупные игроки розничного рынка – сеть супермаркетов «Магнит» и фармритейлер «Эркафарм».

«Мега Фарм» планирует развивать дрогери самостоятельно, а не в партнерстве, но конкретные параметры проекта пока не определены, рассказал Vademecum генеральный директор сети Андрей Гусев.

«Конкуренция усиливается, и расширение формата с точки зрения ассортимента и сопутствующих товаров – это вариант поиска дополнительных источников привлечения трафика, получения доходности, стабильности», – объяснил он интерес к новому формату.

«Мега Фарм» ведет переговоры и о «большом проекте с медицинскими центрами», рассказал Гусев. Речь идет о тиражировании опробованного формата открытия аптеки в медцентре – такие договоренности у компании уже есть с Центром Елены Малышевой в Москве и клиникой «К+31».

Еще один приоритет «Мега Фарм» – развитие в регионах. «Мы открыли 350 точек в Московском регионе, 127 – на Северо-Западе. Понятно, что мы исчерпываем ресурсы, дальше движемся в регионы», – говорит Гусев.

Форматом дрогери интересуются и другие игроки розничного рынка.

Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан в марте 2018 года рассказал «Ведомостям», что планирует объединить аптеки «Магнита» с магазинами «Магнит косметик». «На зарубежных рынках успешно работают магазины в формате дрогери, мы смотрим в эту сторону», – рассуждал он. Недавно «Магнит» начал искать замдиректоров по фармацевтическому направлению в восьми городах, которые должны «обеспечить мероприятия по открытию аптек».

Группа компаний «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «Первая помощь») во втором квартале 2018 года планирует открыть первые точки в формате дрогери в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В них будут продаваться косметика, товары для детей, бытовая химия, товары для животных, товары повседневного спроса и лекарства. Они будут работать под брендом «Озерки», а у этого бренда сильные позиции в Северо-Западном регионе, объясняли в компании.

Выручка «Мега Фарм» в первом квартале 2018 года составила более 2,7 млрд рублей, за весь 2017 год – 4,4 млрд рублей. В рейтинге Vademecum ТОП200 аптечных сетей по итогам 2017 года сеть заняла 27-е место. 19 апреля «Мега Фарм» открыл 1 000-ю аптеку, он работает в 32 регионах. Средний чек по сети – 450 рублей, в премиальном сегменте – 1,3–1,5 тысячи рублей.

«Мега Фарм» развивается в партнерстве с X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Азбукой вкуса», РЖД. Есть единичные точки в торговых центрах или формате street-retail. Всего к 2021 году компания планирует открыть около 4 тысяч аптек. 90% площадей «Мега Фарм» «привязаны» к партнерству с X5.

«Мега Фарм» входит в «Марафон групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова. «Марафон» объединяет, помимо аптек, фармдистрибьютора «СИА Групп», фармзаводы «Синтез», «Форт», «Биоком» и производителя антисептиков «Бентус Лаборатории». «Марафон групп» вложила в развитие аптечной сети 3 млрд рублей.

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