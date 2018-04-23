Прибыль Philips выросла на 15% за счет продаж медоборудования

Компания Philips опубликовала свои финансовые показатели за I квартал 2018 года. Ее прибыль до налогообложения выросла на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 344 млн евро. Одним из драйверов роста стали продажи медоборудования.

Отчет за первый квартал опубликован на сайте компании. Речь идет о приросте EBITDA – аналитического показателя прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

По данным Reuters, рост произошел из-за высокого спроса на ультразвуковые машины, медицинские сканеры и другое высокотехнологичное медицинское оборудование, в особенности на китайском рынке. Аналитики прогнозируют дальнейшую позитивную динамику показателей компании в этом сегменте на 4–6% в течение года, однако отмечают и риски, связанные с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем.

При этом выручка Philips сократилась на 2% – до 3,9 млрд евро.

В январе 2018 года стало известно, что Philips собирается запустить в России собственный телемедицинский сервис «совместно с локальным партнером». В США Philips работает по подобному проекту с провайдером телемедицинских услуг American Well.

Источник: Reuters

vademec