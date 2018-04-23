Дмитрий Морозов: все решения в части ограничения ввоза лекарств будут полностью взвешены

Для доработки законопроекта о контрсанкциях в отношении США будет создана рабочая группа, в состав которой войдут депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Возглавит рабочую группу первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Кроме того, в деятельности рабочей группы примут участие представители деловых сообществ и Общественной палаты. Рабочая группа совместно с представителями Правительства РФ займется сбором и анализом поступающих предложений.

Как заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, «нормы закона об ответных мерах в отношении США должны быть более универсальные».

В Госдуме проводят консультации с экспертами по этому законопроекту. В частности, Вячеслав Володин и Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов встретились с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер и обсудили вопросы, связанные с импортом американских лекарственных препаратов

Нюта Федермессер озвучила мнение благотворительного и профессионального сообщества. Она уверена, что до рассмотрения законопроекта Госдумой в первом чтении есть достаточно времени, чтобы найти оптимальное решение по вопросу о лекарствах. «Никто не будет возражать, мне кажется, против любых мер, которые не повлекут за собой последствия для здоровья наших граждан», — сказала Нюта Федермессер.

Дмитрий Морозов в свою очередь отметил, что все решения в части ограничения ввоза лекарств будут полностью взвешены: «У нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть возможности вносить поправки, мы обязательно найдем решения, которые будут удовлетворять граждан нашей страны».

Напомним, 13 апреля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы США, выраженные в их недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Такие меры будут вводиться Правительством РФ по решению Президента РФ. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства, аналоги которых не производятся в РФ и (или) иностранных государствах.

В рамках работы над законопроектом в Госдуме пройдет круглый стол, на который приглашены врачи и ведущие специалисты. Мероприятие пройдет 3 мая. Сам законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 15 мая.

«Фармацевтический вестник»