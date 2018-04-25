Минздрав разъясняет вопросы ведения журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств

Минздрав России подготовил дополнительные разъяснения по применению Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В письме поясняется, что нумерация операций по приходу и операций по расходу в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должна быть оформлена в хронологическом порядке в порядке возрастания номеров совместно по приходу и расходу, что подразумевает последовательность регистрации приходных и расходных операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В министерстве считают возможным проведение инвентаризации наркотических и психотропных лекарственных препаратов в организациях (структурных подразделениях организаций) с круглосуточным режимом работы в дни, не совпадающие с последним рабочим днем месяца.

Для этого в указанных организациях (структурных подразделениях организаций) в последний рабочий день месяца необходимо произвести снятие фактических остатков наркотических и психотропных лекарственных препаратов и их сверку с книжными остатками, рассчитанными по журналу, для последующего выведения остатка на первый рабочий день следующего месяца.

Инвентаризацию можно провести как в первый рабочий день следующего месяца, так и в любой другой день месяца при условии соблюдения требования, предусмотренного статьей 38 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», о необходимости проведения ежемесячной инвентаризации и составления баланса товарно-материальных ценностей. При этом отметка об инвентаризации, предусмотренная графой 18 журнала, должна быть обозначена в соответствующей части журнала в зависимости от даты проведения инвентаризации.

В письме обращается внимание, что в таком случае особенности проведения инвентаризации наркотических и психотропных лекарственных препаратов в организациях (структурных подразделениях организаций) с круглосуточным режимом работы должны быть определены в приказе руководителя организации.

В письме указывается на то, что министерство ранее подавало разъяснения по вопросам оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов:

— письмо Минздрава России от 26 января 2018 г. № 25-4/10/2-425 с разъяснениями применения норм постановления № 644.

— письмо Минздрава России от 27 февраля 2018 г. № 25-4/10/1-1221 с методическими рекомендациями по организации оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских и аптечных организациях, в которых приведена примерная форма заполнения журнала (приложение N 9).

«Фармацевтический вестник»