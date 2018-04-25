Квартальный объем продаж рецептурных препаратов Eli Lilly вырос на 11%

В I квартале 2018 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов американской фармацевтической компании Eli Lilly вырос на 11% на фоне увеличения показателей по новым препаратам, сообщает FiestWord Pharma. В частности, продажи препарата Trulicity выросли на 82% – до 678,3 млн долл.

Общий объем продаж Eli Lilly вырос на 9% и составил 5,7 млрд долл. Квартальная прибыль увеличилась на 1,2% – до 110,8 млн долл.

По прогнозу компании, в 2018 г. объем продаж составит 23,7–24,2 млрд долл., а не 23,0–23,5 млрд долл., как ожидалось ранее. Прибыль на акцию ожидается в пределах 5,10–5,20 долл. Более ранний прогноз равнялся 4,81–4,91 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»