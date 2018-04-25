Почти половина работников аптек испытывают профессиональное выгорание

Компания Тop of Mind MR&C провела по просьбе «ФП» исследование с целью выяснить, насколько загруженными на работе чувствуют себя фармацевты, заставляют ли их выполнять функции сверх должностных обязанностей и подвержены ли они синдрому профессионального выгорания.

Как показали результаты опроса, почти половина фармацевтов (48,7%), заявили, что испытывают профессиональное выгорание. Причем свыше 20% опрошенных оценили степень своего выгорания как довольно сильную: на 8 — 10 баллов по 10-бальной шкале.

Примечательно, что большинство респондентов (более 80%) стали ощущать выгорание на работе только в последние годы. У 51% фармацевтов данный синдром появился в период от 1 до 3-х лет, 31% — начали испытывать выгорание в течение последнего года.

Судя по данным опроса, профессиональное выгорание первостольников может быть связано с повышенными трудовыми нагрузками. О высокой загруженности на работе заявили свыше 66% фармацевтов – именно столько респондентов оценили степень своей нагрузки на 7 – 9 баллов по 9-балльной шкале.

Кроме того, появление синдрома выгорания может быть связано с выполнением не свойственных профессии функций. Свыше 21% опрошенных фармработников начальство заставляет мыть полы в аптеке, 10% — проводить мелкий ремонт, 34% — участвовать в проведении промо-акций

При этом в большинстве случаев работа сверх должностных обязанностей не оплачивается. Об этом сообщили 64,5% опрошенных работников аптек.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»