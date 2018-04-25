В Госдуму внесен законопроект о применении клинических рекомендаций при оказании медпомощи

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» по вопросам клинических рекомендаций.

Цель законопроекта – повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций.

Документом предусматривается введение понятий «клинические рекомендации» и «протокол лечения (протокол ведения пациента)».

В соответствии с законопроектом «клинические рекомендации» – это документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения.

«Протокол лечения (протокол ведения пациента)» – документ, разрабатываемый медицинской организацией и содержащий требования к применению клинической рекомендации в этой медицинской организации, в том числе требования к последовательности действий медработника, схемы и применяемые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Законопроектом регулируется порядок разработки, утверждения и применения клинических рекомендаций и протоколов лечения.

Определяется перечень основных документов, необходимых для организации и оказания медицинской помощи: положения об организации и порядке оказания медицинской помощи, клинические рекомендации и протоколы лечения, стандарты медицинской помощи.

Стандарты медицинской помощи будут разрабатываться на основе клинических рекомендаций в порядке, установленном Минздравом России.

При этом законопроектом предусматривается, что стандарт медицинской помощи будет служить основой для деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации и руководителей медицинских организаций при планировании объемов оказываемой медицинской помощи.

Минздрав России предлагается наделить полномочиями по утверждению перечня заболеваний или состояний, в соответствии с которым будут разрабатываться клинические рекомендации. Также министерство будет утверждать порядок разработки клинических рекомендаций, типовые формы и требования к структуре клинических рекомендаций.

Также законопроектом предлагается ввести обязанность медицинских организаций по разработке протоколов лечения по типовой форме на основе соответствующих клинических рекомендаций.

Законопроект подготовлен Минздравом России во исполнение поручения Президента России по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения 16 марта 2018 года.

Как писал «ФВ» ранее, Правительству РФ было поручено до 1 июля 2018 г. обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих применение медицинскими работниками клинических рекомендаций и протоколов лечения при оказании гражданам медицинской помощи.

«Фармацевтический вестник»