Дуб с резьбой

В топ новостей фармрынка неожиданно ворвалась внешнеполитическая тема. Казалось бы, какая связь между вакцинацией детей от пневмококковой инфекции или лечением ВИЧ-инфицированных пациентов в России и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля? А вот, поди ж ты, как лихо закрутился сюжет.

Напугали ежа

Очередной виток осложнений отношений с западными странами привычно закончился очередными санкциями в адрес нескольких российских компаний и персон со стороны США. Наши политики привычно пообещали асимметричный ответ. Естественно, ведь симметричным ответом супостата не напугаешь. Блокировать счета американских политиков в Сбербанке не получится. От запрета въезда в нашу страну их политики не пострадают. Думали-думали и решили ударить американцев по самому больному — по финансам.

Наши политики образование получали в славное советское время и на лекциях по научному коммунизму впитали, что смерть капиталиста не в яйце, как у Кощея Бессмертного, а в кошельке. Кинулись проверять, чего американского мы покупаем больше всего, чтобы гордо отказаться, лишив злобных янки доступа к нашим кровным. Джинсы отпали сразу — Китай нам санкций не вводил. Шоколадки «Марс» и «Сникерс» — несерьезно, да они и локализованы давно уже. Кока-кола — та же история. Что осталось? Правильно, алкоголь, табак и лекарства!

Сколько уже чиновничьих копий сломано в борьбе с импортом лекарственных препаратов! Преференции локальным производителям ввели, третьего лишнего из тендеров выгнали. Но изобретательные западные фармкомпании все никак не угомонятся. Чего только не придумают, чтобы вытянуть из нашего кошелька рублишко. Для них все средства хороши — то моноклональные антитела придумают, то вакцину от лютой инфекции. Да еще свои лекарства так завлекательно рекламируют, что россиянин послушно идет в аптеку за американской пилюлей. Вот и придумали заботливые парламентарии хитрый план: отлучить американских фармгигантов от российского рынка. Похоже, слуги народа искренне считают, что потеря 1—2% оборота, которые те зарабатывают в России, повергнут голиафов фармрынка.

Нет рекламы — нет мультиков

Чтобы освободить граждан от оков рекламы заокеанских чудо-таблеток, в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения в телепрограммах рекламы лекарственных средств. И сделали это не кто-нибудь, а председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель, бывший зам. главы Минздрава России Игорь Каграманян и первый зам. председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Как тонко подметили авторы законопроекта, зачастую мотивация рекламодателя далека от заботы о здоровье пациентов, так как компании заинтересованы в рекламе вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств.

Но почему-то опытные законодатели в качестве примера приводят рост рынка антидепрессантов из-за повышенной внушаемости употребляющих эти препараты людей, усугубленной рекламой. Ладно аграрий Лисовский, но бывший зам. главы Минздрава не может не знать, что антидепрессанты относятся к рецептурным препаратам, а их реклама по телевизору и так запрещена. Или все-таки может? Особенно умиляет в обосновании запрета телевизионной рекламы пассаж о том, что именно «иностранные фармацевтические компании могут быть прямо заинтересованы в расширении рекламных бюджетов вне зависимости от пользы для пациентов». А отечественные фармкомпании отнюдь не такие, в рекламе только о пациентах и радеют.

Толстый намек

Запрет рекламы — это полумера. А полной мерой должен стать запрет на импорт американских таблеток и инъекций, чтобы не дать им ни малейшего шанса помочь нашим пациентам. Не беда, что больные останутся без лекарств, главное — насолить супостату. А далее — следовать инструкции, которую я слышал от инструктора по вождению: «Если порешь х…ню — пори ее уверенно и до конца». Вот и кинулись наши радетели обосновывать, почему отказ от американских таблеток пойдет россиянам на пользу.

Зам. председателя Госдумы Петр Толстой в эфире телепередачи «60 минут» посоветовал принимать кору дуба вместо западных лекарств, запрет на которые может быть введен Россией в ответ на американские санкции. Возможно, кора дуба хорошее средство для пересадки политикам при недостаточности коры больших полушарий мозга. Вот только при гипертонии польза этого природного элемента сомнительна. А намеки г-на Толстого на усугубление пользы коры дуба боярышником смахивают на черный юмор, учитывая историю с отравлением любителей лечиться этим средством.

В общем, ситуацию можно описать, перефразируя народное выражение: на каждую хитрую санкцию у нас есть контрсанкция с резьбой. Вот только куда и кому мы эту контрсанкцию вкрутим, большой вопрос. Как бы не самим себе.

Артур Мирзоян

«Фармацевтический вестник»