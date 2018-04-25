Совет Федерации поддержал концепцию законопроекта о контрсанкциях с рядом оговорок

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США с рядом оговорок.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве комитета.

В документе приводится правовая позиция Конституционного суда РФ, согласно которой применение каким-либо государством установленных вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является РФ, санкций против России, ее хозяйствующих субъектов, следование режиму которых «может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение, имеет существенное значение для публичных интересов».

При этом положение законопроекта, согласно которому определение Правительством РФ перечня товаров, маркированных товарными знаками, в отношении которых будет действовать исчерпание исключительного права на товарный знак, требуется согласовать с положениями пункта 5 статьи 1229 ГК РФ, согласно которым ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются данным кодексом,

Вместе с этим, отмечают сенаторы, КС в свом постановлении от 13 февраля

2018 года указал, что федеральный законодатель правомочен внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на конкретизацию действия национального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в сочетании с региональным принципом, закрепленным пунктом 16 приложения к договору о Евразийском экономическом союзе.

Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко заявляла, что никаких непродуманных решений, особенно в сфере здравоохранения, лекарственного обеспечения, принято не будет.

«Закон о контрсанкциях будет рамочным. Он определит правила применения санкций, даст возможность Правительству РФ принимать решения о контрсанкциях в нужное время, в нужном объеме и в нужных направлениях».

«Фармацевтический вестник»