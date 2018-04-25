Бывший топ-менеджер Roche возглавит научное направление Sanofi

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о назначении на должность руководителя R&D-направления Джона Рида, в течение пяти лет занимавшего аналогичный пост в швейцарской Roche, сообщает Reuters. Он приступит к своим обязанностям 1 июля текущего года и заменит Элиаса Зероуни, который объявил об отставке.

Джон Рид покинул Roche в марте по личным причинам.

Элиас Зероуни руководил научно-исследовательской работой французской компании в течение девяти лет.

За это время он принял ряд мер по улучшению продуктивности R&D, однако Sanofi до сих пор испытывает трудности в поисках новых продуктов, чтобы компенсировать потери от снижения продаж противодиабетических препаратов.

С начала года Sanofi уже осуществила две сделки по слияниям/поглощениям. Она приобрела американского разработчика препаратов для лечения гемофилии Bioverativ за 11,6 млрд долл. и бельгийскую Ablynx, специализирующуюся на редких заболеваниях, за 3,9 млрд евро (4,8 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»