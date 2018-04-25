Ирбитский ХФЗ оштрафован на 250 тысяч рублей за несоблюдение требований промышленной безопасности

Уральское управление Ростехнадзора в период c 20 сентября по 3 октября 2017 провело плановую выездную проверку в отношении ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод».

Проверялась эксплуатация опасных производственных объектов III класса опасности – площадка участка производства химико-фармацевтической продукции, сети газопотребления предприятия, склад ГСМ, сырьевой склад. В ходе проверки было выявлено 35 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации четырех опасных производственных объектов, что зафиксировано в актах Ростехнадзора. Так, юридическое лицо не обеспечило проведение экспертизы промышленной безопасности внутреннего газопровода и наружного подводящего газопровода при эксплуатации сети газопотребления предприятия, не обеспечило проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств при эксплуатации площадки участка производства химико-фармацевтической продукции. В отношении предприятия было составлено пять протоколов об административных правонарушениях.Суд оштрафовал ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (Свердловская область) за нарушения требований при эксплуатации четырех опасных производственных объектов.

Два протокола, в которых объединены несколько наиболее опасных правонарушений при эксплуатации сооружений, технических устройств, в результате которых возникает угроза жизни и здоровью людей, направлены должностными лицами на рассмотрение в Ирбитский районный суд. Постановлением судьи районного суда фармпредприятию по ч. 1 ст. 9.1 КоАП назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тыс. руб. за нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производства.

Законный представитель предприятия подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменения, сообщили в пресс-службе областного суда 23 апреля.

«Фармацевтический вестник»