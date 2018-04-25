Ассортимент товаров на Аптека.ру в 3 раза превышает ассортимент оффлайн-аптеки

Ежемесячно сервис отмечает рост количества пользователей.

За первые три месяца 2018 года сайт Apteka.ru посетило более 13 млн пользователей, они просмотрели на 41% страниц больше, чем в предыдущем квартале, а количество людей, заказавших товары на Apteka.ru, выросло на 16%. Аналитики сервиса отмечают, что количество пользователей, которые предпочитают сначала найти и заказать товар на Apteka.ru, а потом приобрести его в аптеке, растет, т.к. в среднем ассортимент сайта в 3 раза больше, чем в офлайн-аптеке. Таким образом потребители могут выбрать из большого количества аналогичных товаров разных производителей именно то, что им надо или больше подходит по цене или объему упаковки. Соответственно пользователи тратят больше времени на поиск и изучение свойств представленных товаров.

По аптечным продажам в упаковках через сервис Apteka.ru наиболее активно приросли товарные группы «Медицинские приборы» – на 18% и «Медицинские изделия» – на 17% (по сравнению с 1 кв. 2017 г).

В товарной группе «Медицинские изделия» лидером аптечных продаж стала подгруппа «Перевязочные материалы». В I квартале 2018 года на «Перевязочные материалы» пришлось 26% заказов, а прирост относительно I квартала 2017 года составил 18%.

Предпринятые в I квартале 2018 года действия по продвижению подгруппы «Контактные линзы и очки» привели к 70% приросту аптечных продаж относительно IV квартала 2017 года, а доля этой подгруппы в общих продажах медицинских изделий составила уже 2%.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»