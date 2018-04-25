«Магнит» ищет в Перми сотрудников для развития сети аптек

Розничная сеть «Магнит» ищет зам. директора группы по фармацевтическому направлению в Перми. Вакансия опубликована на сайте поиска работы и подбора сотрудников Superjob. Специалист будет контролировать все мероприятия по открытию новых аптек, принимать объекты сети после завершения строительно-монтажных работ и заниматься подбором персонала.

К кандидату предъявляется ряд требований. Основные из них касаются наличия образования по специальности «Фармация» и легкового автомобиля для совершения рабочих поездок. От соискателя также требуется опыт работы на должности «заведующий аптекой» не менее одного года. Уровень ежемесячного вознаграждения составит от 64 до 82 тыс. руб., пишет business-class.su.

«Магнит» развивает сеть аптек в регионах присутствия. В 2017 г. это направление активно внедрялось ритейлером на юге России. Тогда были открыты более полусотни аптек в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. В середине апреля стало известно, что «Магнит» развернет сеть аптек в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Фармацевтический вестник»