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Дональд Трамп отложил выступление на тему цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп отложил выступление на тему цен на лекарственные препараты, изначально намеченное на текущую неделю, сообщает агентство CNBC.

О новой дате выступления администрация не сообщает.

Объявление о переносе выступления последовало после госпитализации министра здравоохранения и социального обеспечения США Алекса Азара.

Как говорится в сообщении CNBC, Алекас Азар выписан из больницы на прошлой неделе, но он выйдет на работу только в конце этой недели.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Апрель 24, 2018 | Просмотров: 149