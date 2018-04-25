Дональд Трамп отложил выступление на тему цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп отложил выступление на тему цен на лекарственные препараты, изначально намеченное на текущую неделю, сообщает агентство CNBC.
О новой дате выступления администрация не сообщает.
Объявление о переносе выступления последовало после госпитализации министра здравоохранения и социального обеспечения США Алекса Азара.
Как говорится в сообщении CNBC, Алекас Азар выписан из больницы на прошлой неделе, но он выйдет на работу только в конце этой недели.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»