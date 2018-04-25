FDA запретило оборот БАД, содержащих опасно высокие уровни кофеина «Магнит» ищет в Перми сотрудников для развития сети аптек » Дональд Трамп отложил выступление на тему цен на лекарства Президент США Дональд Трамп отложил выступление на тему цен на лекарственные препараты, изначально намеченное на текущую неделю, сообщает агентство CNBC. О новой дате выступления администрация не сообщает. Объявление о переносе выступления последовало после госпитализации министра здравоохранения и социального обеспечения США Алекса Азара. Как говорится в сообщении CNBC, Алекас Азар выписан из больницы на прошлой неделе, но он выйдет на работу только в конце этой недели. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»