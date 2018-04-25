FDA запретило оборот БАД, содержащих опасно высокие уровни кофеина

Продукты с высоким содержанием кофеина представляют значительную угрозу общественному здравоохранению. Это связано с высоким риском ошибочного приема чрезмерных, потенциально опасных доз. Регулятор сообщил о смерти двух здоровых людей после приема чистого и высоко­концентрированного кофеина.

Агентство выпустило новые рекомендации для отрасли, в которых продажа БАД, содержащих чистый и высоко­концентрированный кофеин, считается незаконной. Учитывая серьезную озабоченность проблемой, решение регулятора вступает в силу незамедлительно. Агентство готово предпринять шаги по выводу с рынка незаконных продуктов.

Как указано в заявлении регулятора, половина чашки высококонцентрированного жидкого кофеина может содержать около 2 г кофеина, чайная ложка порошкообразного чистого кофеина — 3,2 г кофеина, что эквивалентно 20—28 чашкам кофе — потенциально токсичной дозе. Агентство сообщает, что менее двух столовых ложек некоторых составов могут быть смертельными для большинства взрослых, куда меньшие количества могут угрожать жизни детей. Независимо от того, содержит продукт предупреждающий знак или нет, они представляют значительный риск для потребителей.

Рекомендуемая безопасная порция высококонцентрированного или чистого кофеина соответствует 1/16 чайной ложки порошка или 2,5 чайной ложки жидкости. Несмотря на это, продукты продаются в упаковках большего объема.

Агентство сообщает, что кофеин может входить в состав БАД при условии, что добавки продаются в пакетах и контейнерах, содержащих дозированное количество кофеина, или когда таблетки или капсулы не содержат высокие концентрации вещества. Рекомендации не затрагивают ОТС- и Rx-препараты.

«Фармацевтический вестник»