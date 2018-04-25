У аптечных агрегаторов есть и сторонники, и противники FDA запретило оборот БАД, содержащих опасно высокие уровни кофеина » Оглашены имена 23 победителей конкурса «Платиновая унция» Среди многочисленных гостей, которые собрались 12 апреля в Москве на церемонию награждения конкурса «Платиновая унция 2017», претенденты на получение «Фармацевтического Оскара» вычислялись довольно легко. Вот, едва касаясь каблуками красной дорожки, спешит генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова. В кругу коллег, как всегда сдержанный, генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев, волнение которого выдает периодически возникающая на лице широкая улыбка. Чуть ближе к пока еще закрытым дверям зала стоят представители компаний-дистрибьюторов, что-то живо обсуждают и нервно похохатывают. А кругом тонким шлейфом вьется шепот: «Кто взял унцию?», «Да неужели?», «Вот дела!». «Фармацевтический вестник»