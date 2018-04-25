Заявление Mail.ru о запуске аптечного проекта вызвало переполох в публичном пространстве. Комментарии от фармотрасли последовали мгновенно, интонации высказываний — от утопичных до предельно пессимистических.
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У аптечных агрегаторов есть и сторонники, и противники
Заявление Mail.ru о запуске аптечного проекта вызвало переполох в публичном пространстве. Комментарии от фармотрасли последовали мгновенно, интонации высказываний — от утопичных до предельно пессимистических.
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