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У аптечных агрегаторов есть и сторонники, и противники

Заявление Mail.ru о запуске аптечного проекта вызвало переполох в публичном пространстве. Комментарии от фармотрасли последовали мгновенно, интонации высказываний — от утопичных до предельно пессимистических.

«Фармацевтический вестник»

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Апрель 24, 2018 | Просмотров: 134