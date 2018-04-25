У аптечных агрегаторов есть и сторонники, и противники

Заявление Mail.ru о запуске аптечного проекта вызвало переполох в публичном пространстве. Комментарии от фармотрасли последовали мгновенно, интонации высказываний — от утопичных до предельно пессимистических. «Фармацевтический вестник»