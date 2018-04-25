Владимир Кинцурашвили покинул пост директора «Аптечной сети 36,6» Изменения в коммерческом секторе российского фармрынка требуют гибкого подхода фармпроизводителей » Какие коллизии может породить антиамериканская законотворческая инициатива Законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и/или иных иностранных государств» будет рассмотрен Государственной думой в первом чтении 15 мая. Документ был внесен руководителями всех думских фракций. Пятнадцатым пунктом в документе вводится запрет или ограничение на ввоз в Россию лекарственных препаратов американского производства или происходящих из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Во время одной из телепрограмм зам. председателя Государственной думы РФ Петр Толстой предложил вместо применения американских лекарств заваривать кору дуба. «Фармацевтический вестник»