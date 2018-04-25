Владимир Кинцурашвили покинул пост директора «Аптечной сети 36,6»

Совет директоров «Аптечной сети 36,6» единогласно проголосовал за смену генерального директора компании. С 24 апреля место Владимира Кинцурашвили занял бывший топ-менеджер фармхолдинга «Биотэк» Владимир Нестеренко.

Предположения о том, что новым гендиректором аптечной сети станет Владимир Нестеренко, появились еще в марте 2018 года.

Незадолго до этого в «36,6» состоялось несколько ключевых назначений. Гендиректором розничного подразделения стала бывший исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Полина Киселева, а руководителем оптового подразделения – компании «Джи Ди Пи» – экс-президент «Биотэка» Олег Ковалев.

Бывшие топ-менеджеры «36,6» Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили покинули компанию еще 1 марта 2018 года, однако официально продолжали оставаться на своих постах. Вслед за ними уйти из «36,6» собирались около 30 сотрудников офиса, включая топ-менеджеров Сергея Бичерахова и Аркадия Зятковского. Бывшие руководители намеревались забрать у компании около 50 аптек, включая все 12 розничных точек, работающих в премиальных торговых центрах под брендом A.v.e. Luxury.

«36,6» была основана Владимиром Кинцурашвили, Иваном Саганелидзе, Тeмуром Шакая и Игорем Жибаровским. По итогам 2017 года компания заняла 2-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» с выручкой 52,1 млрд рублей. На конец 2017 года сеть объединяла 1 601 аптеку.

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации

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