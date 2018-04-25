В Новосибирске обнаружили картель медпоставщиков на 576 млн рублей

Главное следственное управление МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело против двух предпринимателей. Они подозреваются в картельном сговоре во время закупок лекарств и медизделий на общую сумму более 576 млн рублей.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило, что с января 2016 года по август 2017 года компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей препаратами, договорились с одной из клиник города о результатах аукционов по закупке лекарств и медизделий. В результате стороны заключили 437 контрактов на общую сумму 576 млн рублей.

Узнав о схеме, полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). В настоящее время проводятся обыски дома у подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний. Сотрудники правоохранительных органов изымают компьютеры и документы. Названия компаний-поставщиков и имена участников картеля не раскрываются.

Картельный сговор с такими же параметрами УФАС по Новосибирской области выявило в январе 2017 года. В незаконном заключении 437 контрактов уличили ООО «Компания Фито» и ООО «Терра». Они выиграли конкурсы на поставку лекарств, медизделий, послеоперационного питания и перевозке препаратов для нужд ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России на сумму более 500 млн рублей.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

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