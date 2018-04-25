Разработан профстандарт специалиста-разработчика рецептур наноструктурированной фармпродукции

Минтруд России опубликовал документ «Об утверждении профессионального стандарта.

Как указано в пояснительной записке к документу, задачей специалистов-разработчиков новых рецептур наноструктурированной фармацевтической продукции является создание и выбор оптимальных наноструктурированных составов и готовых лекарственных форм на их основе, а также методов и режимов их получения, в соответствии с поставленными задачами. При этом необходимо учитывать масштабируемость оптимальной рецептуры и ее стабильность при наличии наночастиц.

Наноструктурированная фармацевтическая продукция представляет собой биологические активные системы терапевтического назначения, один из компонентов которых представлен в форме наночастиц. Это могут быть новые фармацевтические препараты с повышенной эффективностью за счет использования активных веществ (субстанций) в форме наночастиц, системы адресной доставки лекарственных веществ (Drug Delivery) с повышенной селективностью – по сравнению с обычными, не содержащими наночастиц, системами, и др. Важным условием создания таких составов является сохранение стабильности (размера и формы) наночастиц, которые обладают развитой поверхностью и, вследствие этого, склонны к агломерации/ коалесценции.

Профессиональный стандарт по сути является сформулированным профессионально-квалификационным требованием рынка труда к компетенциям работников. Базовым элементом этой работы является разработка профессионально-квалификационной структуры, связанной с созданием и использованием нанотехнологий, наноматериалов и наносистем в различных видах экономической деятельности, а также профессиональных квалификаций для инженерно-технических работников, специалистов и рабочих, занятых на предприятиях наноиндустрии.

Обсуждение документа продлится до 7 мая 2018 года.

gmpnews