Нурофен, Кагоцел и Детралекс стали лидерами аптечных продаж в России

Наиболее продаваемым препаратом 2017 года эксперты аналитической компании ​DSM Group, занимающейся мониторингом фармацевтического рынка, назвали обезболивающее и жаропонижающее средство «Нурофен» британской Reckitt Benckiser Group (эта компания также производит препарат от боли в горле Strepsils, лекарство от изжоги Gaviscon, презервативы Durex, средства для дома Vanish, Calgon и др.). Об этом со ссылкой на соответствующее исследование пишет газета «Ведомости».

За год, как выяснили специалисты, продажи «Нурофена» в России выросли на 14,9% и принесли производителю 7,1 млрд руб. На втором месте, как выяснили в DSM Group, «Кагоцел» компании «Ниармедик». Его подажи, по информации аналитиков, за прошлый год упали в России на 9%, однако принесли 6,2 млрд руб.

В тройку самых продаваемых в стране, по версии DSM Group, вошел также венотонизирующий препарат «Детралекс» французской Servier: его продажи в 2017 году, по подсчетам аналитиков, выросли на 21,9% и достигли 6,1 млрд руб. Кроме того, в топ-10 самых продаваемых лекарств оказались «Конкор» (снижает артериальное давление, восстанавливает сердечный ритм), сердечно-сосудистый «Кардиомагнил», «Эссенциале», противовирусный «Ингавирин», активизирующий обмен веществ в тканях «Актовегин», обладающий противомикробным и противовоспалительным действием «Мирамистин» и антиоксидант «Мексидол». В целом за 2017 год покупатели, как выяснили в DSM Group, приобрели 5,1 млрд упаковок на 940,7 млрд руб.

Наиболее агрессивная рекламная кампания среди всех конкурентов именно у «Нурофена», считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, расти лидерам рынка проще — узнаваемость бренда уже выше.

ИСТОЧНИК: РБК

gmpnews