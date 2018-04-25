За подкуп при госзакупках можно получить до 12 лет тюрьмы

Президент РФ усилил ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Документ направлен на устранение пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и на противодействие коррупции в этой сфере.

Для устранения имеющихся пробелов УК дополняется новыми статьями: 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Согласно новой статье 200.4 предусматривается ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами, или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации. Если деяние причинило крупный ущерб, то устанавливается максимальное наказание – лишение свободы до трех лет. При особо крупном ущербе (или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору) последует лишение свободы до семи лет.

В соответствии с новой статьей 200.5 предусматривается ответственность за подкуп указанных лиц в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения. Максимальное наказание – лишение свободы до трех лет. В случае совершения такого деяния группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере можно получить до семи лет тюрьмы. При особо крупном размере – до 12 лет.

Кроме того, законом внесено изменение в статью 304 УК РФ, предусматривающее ответственность за провокацию подкупа указанных лиц, с наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.

Расследование указанных преступлений относится к компетенции Следственного комитета.

Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»