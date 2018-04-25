Лента · В России 137 «Нацимбио» определена единственным поставщиком вакцин НКПП

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 744-р от 23 апреля 2018 года, «Национальная иммунобиологическая компания» получила статус единственного поставщика иммунобиологических лекарственных препаратов, применяемых для проведения прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Компания будет поставлять Минздраву России вакцины, произведенные на всех стадиях технологического процесса на территории страны, в 2018 — 2019 годах.

«Нашу надежность в качестве единственного поставщика подтверждают предыдущие годы успешной работы с Минздравом. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, для этого мы не только совершенствуем компетенции в логистике, но и содействуем трансферу необходимых технологий и организации производства полного цикла иммунобиологической продукции в России», – подчеркнул генеральный директор холдинга Андрей Загорский.

В 2015- 2017 годах «Нацимбио» поставила почти 260 млн доз вакцин для государственных лечебных учреждений.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»