Благотворительная акция «Быстрее боли» прошла в рамках ежегодного полумарафона «Такеда Весенний гром»

22 апреля 2018 года в Мещерском парке состоялся ежегодный полумарафон (дистанция – 21,1 км) серии Grom – «Такеда Весенний гром». В его рамках в четвертый раз прошла благотворительная акция «Быстрее боли» (#быстрееболи), способствующая развитию паллиативной помощи.

Вопреки капризам московской весны участники ежегодного полумарафона «Такеда Весенний Гром» с утра собрались в Мещерском парке. Бодрящая свежесть лесного воздуха настраивала гостей и болельщиков на активный отдых, а спортсменов – на победы. Говорят, настроившиеся на победу спортсмены, хорошо знакомые с болью, бегут быстрее нее. Но от тяжелой болезни, с которой пока не может справиться медицина, – не убежишь. По разным оценкам, сегодня в России около полумиллиона пациентов нуждаются в паллиативной помощи. Им (и их семьям), постоянно борющимся с болью и другими тяжелыми симптомами, для достойной или хотя бы комфортной жизни на завершающем этапе необходимо качественное обезболивание, помощь врачей, психологов, социальных работников и профессиональный уход.

В последние годы в нашей стране немало сделано для развития паллиативной помощи – совершенствуется законодательная база, создаются стандарты, открываются хосписы, выделяются средства на лекарства и специальное оборудование. Но этого явно недостаточно. Неизлечимая болезнь, смерть остаются для нашего общества «неудобными» темами. А в ряде стран многие проблемы паллиативной медицины и паллиативной помощи уже решены. И их опыт показывает, что государственные усилия необходимо объединять с инициативой бизнеса, общественных организаций, волонтеров, а информировать и обучать надо не только врачей, но и пациентов, их родственников.

Это хорошо известно инициаторам благотворительной акции «Быстрее боли» – фармацевтической компании «Такеда Россия». В ходе марафона каждый мог получить исчерпывающую информацию о том, что такое паллиативная помощь, почему не нужно бояться об этом говорить и как можно помочь тяжелобольным людям. Также участникам забега и болельщикам предлагалось поддержать благотворительный фонд «Детский паллиатив». Он, в свою очередь, обеспечит Центры содействия семейному воспитанию г. Москвы необходимым оборудованием: портативными и стационарными передвижными системами, колясками, портативными электроотсосами и концентраторами кислорода, лечебными смесями и оборудованием для их подачи, вертикализаторами, откашливателями. Это облегчит течение болезни пациентов и расширит возможности медицинских специалистов, чтобы дети продолжали оставаться детьми – играли, учились, общались, радовались.

Благодаря прошедшим акциям в Новосибирске появился специальный автомобиль детской выездной паллиативной службы, а в Екатеринбурге – 16 современных, функциональных и легких в управлении кроватей, позволяющих пациентам смотреть телевизор, читать, рисовать, даже гулять.

Анастасия Пауль, директор по корпоративным, цифровым и бренд-коммуникациям фармацевтической компании «Такеда»: «Когда мы поддерживаем развитие паллиативной помощи, мы поддерживаем неотъемлемое право человека на достойную жизнь до самых последних дней. Если участие в полумарафоне формирует личную историю успеха, то участие в благотворительной акции – это возможность сделать вклад в общее дело и создать общество, в котором берегут людей и заботятся о каждом человеке на протяжении всей его жизни».

Источник публикации: «Такеда Россия»

«Фармацевтический вестник»