В I квартале продажи рецептурных препаратов GlaxoSmithKline снизились на 4%

В I квартале 2018 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов компании GlaxoSmithKline сократился на 4% и составил 4 млрд фунтов стерлингов (5,6 млрд долл.) на фоне колебаний валютных курсов и снижения продаж препаратов Seretide/Advair, Ventolin и устоявшихся препаратов, сообщает FirstWord Pharma.

Общий квартальный объем продаж GSK снизился на 2% и составил 7,2 млрд фунтов (10 млрд долл.). Чистая прибыль сократилась на 38% – до 759 млн фунтов (1,1 млрд долл.).

За первые три месяца объем продаж вакцин вырос на 7% и составил 1,2 млрд фунтов (1,7 млрд долл.). Продажи одобренной в прошлом месяце в Европе и Японии вакцины Shingrix составили 110 млн фунтов (153 млн долл.).

Объем продаж безрецептурной продукции упал на 3% – до 2 млрд фунтов (2,8 млрд долл.).

По прогнозу GlaxoSmithKline, в случае, если в 2018 г. на американский рынок не выйдет аналог Advair, рост прибыли на акцию составит 4–7% при постоянном валютном курсе. В GSK предупредили, что на фоне ценового давления на ингаляционные препараты в США ожидается сокращение объема продаж Advair в этой стране примерно на 30%.

В случае появления аналога Advair в США в середине текущего года, годовой объем продаж оригинального препарата составит около 750 млн фунтов (1 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»