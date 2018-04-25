Ульяновский фармколледж примет III Всероссийскую олимпиаду профмастерства

Студентка Ульяновского фармацевтического колледжа Елена Перункова стала победительницей II Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, которая прошла в Казани. Это значит, что в будущем году Олимпиаду будет принимать Ульяновск.

Елена Перункова учится на четвертом курсе, но «посмотреть на других и показать себя» решилась впервые. Своей победой осталась очень довольна. Вдобавок к планшетному компьютеру из Казани она увезла яркие эмоции и контакты новых друзей.

Министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов дал высокую оценку выступлению Елены Перунковой, подчеркнув, что это является свидетельством «качественной подготовки квалифицированных кадров, которые в будущем пополнят ряды лучших представителей профессии и будут трудиться на благо жителей региона».

«Серебро» на Олимпиаде досталось студентке Нижегородского медицинского колледжа Елене Дюдиной, а «бронза» — Марине Кистяевой из Пензенского базового медицинского колледжа.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»