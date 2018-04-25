Суд: включение в один лот поставки медикаментов и отпуска их населению – законно

Арбитражный суд Поволжского округа признал несостоятельными претензии Ульяновского УФАС к региональному Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия о заключении госконтракта с АО «УльяновскФармация» на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в 2017 г. Таким образом, кассационная инстанция поставила точку в споре, возникшем из-за аукциона, который был объявлен в 2016 г.

Минздрав Ульяновской области разместил объявление о проведении аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта 392,3 млн руб. с правом заключения госконтракта на оказание в 2017 г. услуг по обеспечению медикаментами отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи». По итогам рассмотрения единственной заявки АО «УльяновскФармация» было признано победителем.

Проведя проверку данной закупки, ульяновское УФАС пришло к выводу о том, что в предмет закупки наряду с услугами по обеспечению лекарственными средствами была неправомерно включена закупка этих самых лекарств, что приводит к ограничению конкуренции, ведь услуги и товары имеют различное функциональное назначение и технические характеристики. К тому же поставка медикаментов и услуга по их хранению и отпуску являются разными видами деятельности, которые осуществляются организациями оптовой торговли и аптечными организациями соответственно. Антимонопольный орган полагал, что закупка должна была поделена на лоты, о чем указал в своем акте проверки.

Минздрав обжаловал акт в суде. 24 апреля свое определение по кассационной жалобе вынес Арбитражный суд Поволжского округа. Он согласился с судами первой и апелляционной инстанций в той части, что формирование объекта закупки как услуги по обеспечению лекарственными препаратами наиболее полно соответствует потребностям заказчика и целям закупки. У министерства как у государственного заказчика отсутствует отдельная потребность в приобретении лекарственных препаратов без одновременного оказания услуги по их выдаче гражданам в пунктах отпуска. В состав одного лота объединены товар и услуги, технологически и функционально связанные между собой, что сделано не только для обеспечения их своевременного и качественного выполнения, но и ради рационального расходования бюджетных средств.

Решение вступило в силу.

Напомним, что ранее руководители обоих ведомств обменялись публичными высказываниями по поводу расхождений в понимании эффективности госзакупок для нужд здравоохранения.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»